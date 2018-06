New York (AFP) Großbritannien, Frankreich und Spanien fordern ein Einschreiten des UN-Sicherheitsrats gegen den Einsatz von Fassbomben durch die syrische Armee. Die drei Länder bereiten derzeit einen Resolutionsentwurf vor, wie Frankreichs UN-Botschafter Francois Delattre am Donnerstag mitteilte. Die mit Sprengstoff gefüllten Ölfässer seien eine "Waffe des Terrors". Er rief den Sicherheitsrat auf, Maßnahmen zu erlassen, um den Einsatz der Fassbomben in Syrien endgültig zu stoppen. Der Resolutionsentwurf soll nach Angaben aus Diplomatenkreisen Ende Oktober eingebracht werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.