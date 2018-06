San Francisco (AFP) Der Onlineversandhändler Amazon hat im zweiten Quartal in Folge einen Gewinn eingefahren und damit erneut die Analysten und Anleger überrascht. In den Monaten Juli bis September erwirtschaftete Amazon unterm Strich 79 Millionen Dollar (71 Millionen Euro), wie das US-Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz wuchs um 23 Prozent auf 25,4 Milliarden Dollar. Der Kurs der Amazon-Aktie sprang im nachbörslichen Handel um 10,7 Prozent nach oben.

