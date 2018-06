Washington (AFP) Das Bewerberfeld im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten lichtet sich weiter: Der in Umfragen praktisch nicht vorkommende Ex-Gouverneur und frühere Senator Lincoln Chafee beendete am Freitag seinen Anlauf auf das Weiße Haus. "Nach langen Überlegungen habe ich mich entschlossen, meine Präsidentschaftskampagne heute einzustellen", erklärte der 62-Jährige in einem auf seiner Website veröffentlichten Redetext.

