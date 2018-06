Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat sein Veto gegen den Entwurf des Verteidigungsetats eingelegt. Die Vorlage behindere die Schließung des US-Gefangenenlagers Guantanamo, sagte Obama am Donnerstag bei der Unterzeichnung seines Vetos. Es sei an der Zeit, die Haftanstalt auf dem US-Militärstützpunkt auf Kuba zu schließen. Sie sei teuer und diene den Dschihadisten als Argument, um neue Kämpfer zu rekrutieren. Obama hatte bei seinem Amtsantritt Anfang 2009 die Schließung des Gefangenenlagers versprochen, scheiterte bislang aber am Widerstand aus dem US-Kongress.

