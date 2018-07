Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat den Irak-Experten Brett McGurk zum neuen Sonderbeauftragten seiner Regierung für den Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) ernannt. Der bisherige Sonderbeauftragte, General John Allen, werde nächsten Monat in den Ruhestand gehen, teilte Obama am Freitag mit. Der Präsident nannte McGurk "einen meiner zuverlässigsten Berater zum Irak". Als Allens Stellvertreter hatte sich der ranghohe Regierungsbeamte zuletzt auf die irakischen Bemühungen konzentriert, den IS im Norden des Landes zurückzudrängen.

