Washington (AFP) Der republikanische Kongressabgeordnete Paul Ryan bewirbt sich um den Vorsitz des US-Repräsentantenhauses. Der 45-Jährige gab seine Kandidatur am Donnerstag offiziell bekannt. Er sei "bereit" für diese Aufgabe, schrieb Ryan in einem Brief an seine Parteikollegen. Alle wichtigen Flügel der Fraktion, unter ihnen auch die erzkonservativen Abgeordneten, hatten ihm zuvor ihre Rückendeckung zugesichert. Ryan hatte seine Kandidatur am Dienstag in Aussicht gestellt und seine Parteikollegen aufgefordert, sich geschlossen hinter ihn zu stellen.

