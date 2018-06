New York (AFP) Der US-Filmemacher Quentin Tarantino hat an einer Demonstration für eine Polizei- und Justizreform teilgenommen. Der Regisseur von Filmen wie "Pulp Fiction" und "Django Unchained" erinnerte am Donnerstag auf dem Times Square in New York zusammen mit Autoren, Geistlichen, Intellektuellen und Schauspielern an Opfer von Polizeigewalt. Bei der Protestaktion wurden die Namen von 250 Männern, Frauen und Kindern vorgelesen, die seit den 90er Jahren durch Polizisten getötet wurden.

