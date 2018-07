San Francisco (AFP) Twitter-Chef Jack Dorsey verschenkt einen großen Teil seiner Firmenanteile an die Mitarbeiter des Online-Kurzbotschaftendienstes. Er stelle etwa ein Drittel seiner Wertpapiere einem Aktienpool für die Angestellten zur Verfügung, erklärte Dorsey am Donnerstag in einer Twitter-Botschaft. Er wolle damit "direkt in unser Personal" investieren. Dorsey hält damit noch zwei Prozent an dem Internetunternehmen. "Ich habe lieber einen kleinen Teil von etwas Großem, als einen größeren Teil von etwas Kleinem", erklärte der 38-Jährige.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.