Minneapolis (SID) - Der an Krebs erkrankte Flip Saunders wird wegen seiner Behandlung in der bevorstehenden Saison nicht auf den Trainerposten beim NBA-Klub Minnesota Timberwolves zurückkehren. Das gab der Teambesitzer Glen Taylor am Samstag bekannt.

Der 60-Jährige verpasste bereits die gesamte Pre-Season, nachdem bei ihm im Juni das Hodgkin-Lymphom, ein bösartiger Tumor des Lymphsystems, diagnostiziert wurde. Der bisherige Assistent Sam Mitchell hatte daraufhin übernommen und wird die Timberwolves als Interimstrainer durch die Saison führen.

Saunders befindet sich seit September im Krankenhaus, nachdem Komplikationen während seiner Chemotherapie auftraten. Er fungierte neben seiner Trainertätigkeit auch als Sportchef.