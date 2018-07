Rio de Janeiro (AFP) Die Wirtschaftskrise in Brasilien trifft jetzt auch den Weihnachtsmann: Zwei Monate vor dem großen Fest zögern die Geschäfte in dem südamerikanischen Land, einen Weihnachtsmann für ihre Kunden einzustellen. Die Nachfrage nach Weihnachtsmännern sei "deutlich unter normal", sagte der Direktor der Schule für Weihnachtsmänner in Rio de Janeiro, Limachen Cherem, der Zeitung "O Globo" vom Freitag. "Die Händler warten bis zum letzten Moment, um einzustellen" - denn dann seien die potenziellen Weihnachtsmänner beim Lohn "flexibler".

