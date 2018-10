Hamburg (AFP) Beim EU-Sondertreffen zur Flüchtlingskrise am Sonntag will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einem Medienbericht zufolge auf eine verbesserte Erstaufnahme von Flüchtlingen in Ankunftsländern wie Griechenland drängen. Merkel wolle eine deutliche Verbesserung der Arbeit der sogenannten Hotspots erreichen, meldete das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Der Kanzlerin gehe es darum, dass die Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU direkt aus diesen Erstaufnahmezentren erfolgen solle.

