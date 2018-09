Berlin (AFP) Nach der Grundsatzeinigung der großen Koalition auf Transitzonen für Flüchtlinge gibt es in der SPD weiter heftigen Widerstand. "Das läuft auf Massengefängnisse hinaus. Mit der SPD wird es das nicht geben", sagte SPD-Vize Ralf Stegner der "Passauer Neuen Presse" vom Samstag. Er fügte hinzu: "Was die Union Transitzonen nennt, ist eine Übertragung des Flughafenverfahrens an die Landesgrenzen." Stattdessen sollten Union und SPD darüber beraten, wie die Asylverfahren weiter beschleunigt werden könnten.

