Berlin (AFP) Die SPD will sich stärker für das Engagement von Nichtmitgliedern öffnen. Geplant seien "neue Wege der Kommunikation und Partizipation", sagte SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi den Zeitungen der Funke-Gruppe (Samstagsausgaben). Als erste etablierte Partei in Deutschland wollen die Sozialdemokraten demnach künftig allen Bürgern die Möglichkeit einräumen, mit Online-Anträgen an Parteitage Vorschläge für die politische Ausrichtung zu machen und Debatten anzustoßen.

