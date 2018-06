Los Angeles (SID) - Christian Ehrhoff steuerte eine Vorlage zum vierten Sieg des Los Angeles Kings in Folge bei, Philipp Grubauer hielt bei seinem Saisondebüt den fünften Erfolg der Washington Capitals in Serie fest: Die deutschen Eishockey-Nationalspieler erlebten in der NHL einen erfolgreichen Freitag.

Verteidiger Ehrhoff bereitete beim 3:0 der Kings gegen die Carolina Hurricanes das erste Tor durch Tyler Toffoli (12.) vor. Anze Kopitar (49.) und erneut Toffoli (58.) machten den vierten Sieg des zweimaligen Stanley-Cup-Gewinners innerhalb einer Woche perfekt.

Torhüter Grubauer wehrte beim 7:4 der Capitals bei den Edmonton Oilers 19 von 23 Schüssen ab. Matchwinner für Washington war der Russe Jewgeni Kusnezow mit drei Toren und zwei Vorlagen. Das Team aus der US-Hauptstadt ist nach fünf Siegen in neun Tagen Tabellenführer in der Metropolitan Division und hinter den weiter ungeschlagenen Montreal Canadiens Zweiter im Osten.

Rekordmeister Montreal feierte mit 7:2 bei den Buffalo Sabres den achten Sieg in Folge und legte damit den besten Saisonstart eines NHL-Teams seit 40 Jahren hin. 1975 hatte Buffalo ebenfalls die ersten acht Spiele in der regulären Spielzeit gewonnen.