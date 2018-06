Los Angeles (dpa) - Der Dokumentarfilm "Beltracchi - Die Kunst der Fälschung" des deutschen Regisseurs Arne Birkenstock ist unter den 124 Filmen, die sich um den Doku-Oscar 2016 bewerben. Wie die Filmakademie in Beverly Hills mitteilte, soll im Dezember eine Auswahl von 15 Kandidaten bekanntgegeben werden. Unter den Anwärtern ist auch US-Regisseur Michael Moore mit "Where to Invade Next", Davis Guggenheim mit "Malala - Ihr Recht auf Bildung" und "Amy" über die Sängerin Amy Winehouse. Im Februar hatte die deutsche Ko-Produktion "Citizenfour" über Edward Snowden den Oscar gewonnen.

