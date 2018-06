Angers (AFP) Weil er einer unheilbar kranken Patientin todbringende Mittel verabreichte, ist ein Krankenhausarzt in Frankreich zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Ein Berufungsgericht der westfranzösischen Stadt Angers befand den ehemaligen Notarzt Nicolas Bonnemaison am Samstag für schuldig, eine 86-jährige Patientin bewusst getötet zu haben, in sechs weiteren Fällen wurde er dagegen freigesprochen. Im Sommer 2014 war er in erster Instanz komplett freigesprochen worden. Der Angeklagte nahm das Urteil mit gesenktem Kopf entgegen.

