Köln (SID) - Der SC Paderborn hat auch das zweite Spiel unter seinem neuen Trainer Stefan Effenberg gewonnen. Der Bundesliga-Absteiger gewann im ersten Auswärtsspiel unter dem Ex-Nationalspieler 2:0 (2:0) bei Union Berlin und verbesserte sich in der Tabelle auf den 13. Platz.

Unterdessen kassierte Aufstiegsaspirant 1. FC Kaiserslautern mit 0:2 (0:1) beim Karlsruher SC seine zweite Niederlage in Folge und dümpelt weiter in der unteren Tabellenhälfte. Noch schlechter geht es Aufsteiger MSV Duisburg, der nach dem 0:0 gegen den 1. FC Nürnberg weiter auf dem letzten Platz liegt.

An der Alten Försterei in Berlin erwischte der SCP einen Blitzstart. Süleyman Koc (3.) und Mahir Saglik (6.) stellten die Weichen frühzeitig auf Sieg. In der Folgezeit fiel den Berlinern herzlich wenig ein, sodass Paderborn die Hauptstädter am Ende in der Tabelle überholen konnte.

In Karlsruhe brachte der der ehemalige Lauterer Dimitrij Nazarov (45.+1) die Gastgeber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Front. Grischa Prömel gelang kurz nach der Pause (48.) mit einem Traumtor aus 25 Metern das 2:0, von dem sich die Roten Teufel nicht mehr erholen konnten.

Duisburg kommt im Abstiegskampf nach der Nullnummer gegen Nürnberg nicht von der Stelle, was allerdings auch für die Franken gilt. Nürnberg steckt nach seinem vierten Spiel in Folge ohne Sieg im Mittelfeld fest.