Mainz (SID) - DFB-Vizepräsident Harald Strutz hat DFB-Boss Wolfgang Niersbach in der Debatte um mögliche Korruption rund um die WM 2006 gestützt und den früheren Präsidenten Theo Zwanziger scharf kritisiert. "Es gibt keinen Deut, an der Integrität von Wolfgang Niersbach zu zweifeln", sagte der Klubchef des Bundesligisten FSV Mainz 05: "Zwanziger hat schon in seiner Zeit als DFB-Präsident Schaden angerichtet und sich jetzt mehr als demaskiert."