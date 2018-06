Berlin (dpa) - Eine Mehrheit der Deutschen erinnert sich trotz der Korruptionsvorwürfe gegen den Deutschen Fußball-Bund laut einer Umfrage weiterhin gerne an die Weltmeisterschaft 2006. Knapp zwei Drittel der Befragten gaben an, das "Sommermärchen" sei durch die Vorwürfe nicht zerstört. Das fand das Meinungsforschungsinstitut YouGov heraus. Die meisten Befragten lassen sich ihre WM-Erinnerung offenbar auch dadurch nicht verderben, dass sie Manipulationen bei der WM-Vergabe für plausibel halten: 55 Prozent gaben an, die Berichte des Nachrichtenmagazins "Spiegel" seien glaubwürdig.

