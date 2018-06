Bad Harzburg (dpa) – Als Anerkennung seines Einsatzes für eine wehrhafte Demokratie erhält Bundestagspräsident Norbert Lammert heute in Bad Harzburg den diesjährigen Deutschen Staatsbürgerpreis. Der CDU-Politiker habe sich zudem um eine "fairen und lebendigen Parlamentarismus" verdient gemacht. Die Laudatio hält Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel. Der mit 5000 Euro dotierte Staatsbürgerpreis wird seit 1995 von der Staatsbürgerlichen Stiftung in Bad Harzburg in unregelmäßigen Abständen verliehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.