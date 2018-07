Kerbela (AFP) In Massen sind schiitische Pilger am Samstag zum Aschura-Fest ins irakische Kerbela gepilgert. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen kamen die Gläubigen zum Gedenken an Imam Hussein, einen Enkel des Propheten Mohammed, in die heilige Stadt. Mehr als 20.000 Polizisten und Soldaten waren an der Pilgerroute von Bagdad nach Kerbela und in der Stadt selbst im Einsatz, wie ein Militärkommandeur sagte.

