Puerto Vallarta (AFP) Die befürchtete Katastrophe durch den stärksten jemals registrierten Hurrikan ist in Mexiko ausgeblieben: Der Wirbelsturm "Patricia" schwächte sich nach seinem Auftreffen auf das mexikanische Festland deutlich ab und richtete nach Behördenangaben vom Samstag weniger Schäden an als erwartet. Dem Nationalen Hurrikanzentrum der USA (NHC) zufolge wurde der Hurrikan von der höchstmöglichen Kategorie fünf am Ende auf die Kategorie tropischer Sturm herabgestuft.

