Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel sichert schutzbedürftigen Flüchtlingen Integrationskurse in Deutschland zu. In ihrem Video-Podcast weist Merkel darauf hin, dass es für jeden Asylbewerber mit guten Bleibeperspektiven einen Integrationskurs von 600 Stunden gebe. Das könne noch während des Asylverfahrens begonnen werden. Und: Die Kinder kämen sehr schnell in die Schule oder in den Kindergarten, sagte die Kanzlerin. Merkel hob auch noch einmal die Bedeutung der deutschen Sprache als "Zugang zum Arbeitsmarkt" hervor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.