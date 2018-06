Austin (dpa) - Eine Partnerschaft von Red Bull mit dem japanischen Motorenlieferanten Honda ist nach Angaben von Formel-1-Boss Bernie Ecclestone am Veto des McLaren-Chefs Ron Dennis gescheitert.

Mit dem britischen Team feierte Honda in dieser Saison die Rückkehr in die Formel 1. Bislang fährt McLaren-Honda aber der Top-Konkurrenz und vor allem den eigenen Ansprüchen weit hinterher. Dennoch habe Dennis eine Kooperation von Honda mit Red Bull abgelehnt. "Ron sagte: definitiv nein", berichtete Ecclestone am Rande des Großen Preises der USA in Austin.

Damit ist weiter unklar, mit welchem Antrieb Red Bull im kommenden Jahr fährt. Die Gefahr eines Ausstiegs des ehemaligen Titelgewinners und seines Schwester-Teams Toro Rosso scheint dennoch gebannt. Teamchef Christian Horner hatte sich in Austin zuversichtlich gezeigt. Denkbar ist, dass das Red-Bull-Team womöglich doch weiter mit dem französischen Lieferanten Renault zusammenarbeitet.

