Seoul (AFP) Nach einem ersten Familientreffen ist am Samstag eine zweite Gruppe von 250 Südkoreanern in den Norden gereist, um ihre Verwandten zu treffen. Die zumeist älteren Menschen überquerten die Grenze mit Geschenken für ihre Angehörigen, die sie zuletzt vor der Teilung Koreas im Zuge des Krieges von 1950 bis 1953 gesehen hatten. Die Reise erfolgte, nachdem am Donnerstag eine erste Gruppe von Familien ein dreitägiges Treffen beendet hatte. Bei der emotionsgeladenen Begegnung hatten sich 400 Südkoreaner mit hundert Verwandten aus dem Norden getroffen.

