Braunschweig (dpa) - Mit akrobatischen Tanzeinlagen sind hochkarätige Breakdance-Teams aus aller Welt in Braunschweig gegeneinander angetreten. Sie kämpfen am Abend um den Sieg beim "Battle of the Year" - einer Art inoffizieller Weltmeisterschaft. Für Deutschland stellt sich die sächsische Formation "The Saxonz" der Jury. Die bewertet, wie schwierig, sauber und synchron die Tanz-Figuren sind.

