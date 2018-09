Manzanillo (dpa) - Hurrikan "Patricia" hat über dem mexikanischen Festland weiter an Kraft verloren. Der Wetterdienst stufte den Sturm zunächst auf die Kategorie 2 herab und später auf die Kategorie 1. Demnach erreichte er Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde. Der Wetterdienst erwartet heftige Regenfälle, Böen und starken Wellengang an der Pazifikküste. Bislang richtete der Hurrikan nur geringe Schäden an, wie der Präsident in einer Video-Botschaft sagte. Er rief die Bevölkerung auf, weiter wachsam zu bleiben.

