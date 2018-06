Buenos Aires (AFP) In Argentinien hat am Sonntag die Präsidentschaftswahl begonnen. Rund 32 Millionen Argentinier sind aufgerufen, den Nachfolger von Staatschefin Cristina Kirchner zu wählen, die sich gemäß der Verfassung nicht um eine dritte Amtszeit in Folge bewerben durfte. Für Kirchners Front für den Sieg (FPV) tritt der Gouverneur der Provinz Buenos Aires, Daniel Scioli, an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.