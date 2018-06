Berlin (AFP) Politiker und Forscher haben vor der wirtschaftlichen Beschädigung Sachsens durch die Pegida-Proteste gewarnt. "Für den Freistaat ist längst ein massiver wirtschaftlicher und kultureller Schaden eingetreten", sagte Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) der "Welt am Sonntag". "Internationale Wissenschaftler und Fachkräfte sind nur noch schwer für Sachsen zu gewinnen." Die islam- und ausländerfeindliche Pegida-Bewegung beging am vergangenen Montag in Dresden ihren ersten Geburtstag, wobei die Redner mit rechtsextremistischen Äußerungen für Empörung sorgten.

