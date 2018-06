Köln (AFP) Kurz vor Beginn der Hooligan-Kundgebung in Köln haben sich am Sonntag tausende Gegendemonstranten in der Nähe des Kundgebungsortes im Stadtteil Deutz versammelt. Ein Sprecher der Demonstranten bezifferte die Teilnehmerzahl auf mehr als 10.000. Die Gegendemonstrationen verliefen zunächst weitgehend störungsfrei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.