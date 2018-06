Berlin (AFP) Die Union verliert weiter an Zustimmung: In der wöchentlichen Emnid-Umfrage für die "Bild am Sonntag" erreichten CDU/CSU nur noch 36 Prozent, dies war der niedrigste Wert seit September 2012. Im Vergleich zur Vorwoche büßte die Union damit einen Punkt ein.

