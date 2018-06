New York (dpa) - Feuerrote Haare und große grüne Augen: Maureen O'Hara war der letzten Legenden Hollywoods. Die US-Schauspielerin ist im Alter von 95 Jahren gestorben. O'Hara sei am Samstag in ihrem Haus in Boise im US-Bundesstaat Idaho gestorben, sagte ihr Manager der dpa. "Maureen war unsere liebevolle Mutter, Großmutter, Urgroßmutter und Freundin", hieß es in einer Mitteilung der Familie. "Sie starb friedlich im Kreis ihrer Familie, die währenddessen ihr Leben gefeiert und Musik aus ihrem Lieblingsfilm "Der Sieger" gehört hat."

