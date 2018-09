Chemnitz (SID) - Der Chemnitzer FC ist durch einen 3:1 (1:0)-Erfolg gegen den Halleschen FC in der 3. Fußball-Liga in der Tabelle am HFC vorbeigezogen. Die Tore für die Gastgeber erzielten Kevin Conrad (36.), Stefano Cincotta (67.) und anton Fink (81.). In der Tabelle rückte der CFC auf den achten Platz mit 20 Punkten vor. Halle ist mit 19 Zählern Tabellenzehnter.