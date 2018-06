Mönchengladbach (SID) - Mittelfeldspieler Johannes Geis von Schalke 04 hat nach seinem rüden Foul an Gegner André Hahn bei der 1:3-Bundesligapleite bei Borussia Mönchengladbach öffentlich um Entschuldigung gebeten. "Ich kann gar nicht in Worte fassen, was heute passiert ist", schrieb der 22-Jährige bei Facebook: "Mir tut das schlimme Foul an André sehr leid."

Geis hatte mit gestrecktem Bein den eingewechselten André Hahn am Knie getroffen (80.) und dafür Rot gesehen, der Gladbacher wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. "Ich habe ihn in der Situation nicht richtig gesehen und habe seine Bewegungen falsch eingeschätzt", schrieb Geis: "Wer mich kennt, weiß, dass ich ein fairer Sportsmann bin und mir so etwas in meiner Karriere noch nie passiert ist."

Geis habe sich bereits "persönlich bei André Hahn entschuldigt" und werde auch in den nächsten Tagen mit ihm in Kontakt bleiben.