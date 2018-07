Athen (AFP) Beim Kentern eines Flüchtlingsboots während der Überfahrt von der Türkei zur Ägäisinsel Lesbos sind am Sonntag nach Angaben der griechischen Küstenwache mindestens drei Menschen ums Leben gekommen, eine Frau und zwei Kinder. Das Boot mit etwa 60 Menschen an Bord stieß demnach im Morgengrauen gegen der Insel vorgelagerte Felsen an der Ostküste.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.