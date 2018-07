Dublin (AFP) Die irisch-amerikanische Schauspielerin Maureen O'Hara ist tot. Die Hollywood-Ikone der 40er und 50er Jahre, die durch ihre Kooperation mit dem Regisseur John Ford und dem Schauspieler John Wayne bekannt wurde, starb in ihrem Haus in Boise im US-Bundesstaat Idaho, wie ihre Familie am Samstag mitteilte. Irlands Präsident Michael Higgins erklärte, er habe die Nachricht ihres Todes mit "großer Trauer" vernommen. Die 1920 in Ranelagh im Süden Dublins geborene O'Hara werde für viele Jahre als "herausragende und vielseitige Schauspielerin" in Erinnerung bleiben.

