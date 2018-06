Spielfeld (dpa) - Der Flüchtlingsstrom nach Österreich bleibt ungebrochen. Die Polizei rechnet damit, dass heute erneut zwischen 6000 und 7000 Menschen über Slowenien in dem kleinen Grenzort Spielfeld ankommen würden.

Am Vormittag befanden sich etwa 2000 Flüchtlinge in der Sammelstelle direkt an der Grenze. Dort konnten sich die Flüchtlinge in einem beheizten Zelt aufwärmen. Busse und Sonderzüge bringen die Menschen anschließend in Notunterkünfte in ganz Österreich oder an die deutsche Grenze. Einige Menschen versuchen, mit Taxis selbst nach Deutschland zu gelangen.