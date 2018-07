Kiew (AFP) Der Konflikt mit den prorussischen Separatisten im Osten der Ukraine hat am Sonntag die Kommunalwahlen in dem Land überschattet. In der ostukrainischen Hafenstadt Mariupol, der letzten größeren Stadt in der Konfliktregion unter Kontrolle Kiews, wurde der Urnengang kurzfristig abgesagt. Die Wahlen gelten als wichtiger Test für den prowestlichen Staatschef Petro Poroschenko. Bei der Bürgermeisterwahl in Kiew muss Amtsinhaber Vitali Klitschko wohl in eine Stichwahl.

