Kiew (AFP) Die Spannungen zwischen der Ukraine und Russland haben Auswirkungen auf den Flugverkehr zwischen den beiden Ländern. Direktflüge zwischen den Nachbarländern wurden am Sonntag vorerst eingestellt. Kiew hatte die Sanktion Mitte September angekündigt, Moskau zog diesen Monat nach. Verhandlungen zwischen Vertretern beider Seiten am Freitag in Brüssel hatten keine Lösung gebracht.

