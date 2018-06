Sofia (dpa) – Ein Referendum über die Einführung elektronischer Wahlen via Internet in Bulgarien ist ersten Hochrechnungen zufolge gescheitert, weil die Wahlbeteiligung mit gut 39 Prozent unter den erforderlichen knapp 50 Prozent lag. Von den abgegebenen Stimmen entfielen 72 Prozent für das E-Voting, hieß es in einer Hochrechnung des Meinungsforschungsinstituts Afis nach Wahlschluss. Mit Nein stimmten danach nur 28 Prozent. Über E-Voting muss nun - dank der Wahlbeteiligung von mehr als 20 Prozent - das Parlament entscheiden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.