Wolfsburg (AFP) Der krisengeschüttelte Volkswagen-Konzern holt den ehemaligen Opel-Chef Thomas Sedran an Bord. Der 51-Jährige werde von November an die Konzernstrategie von Volkswagen verantworten, teilte der Autobauer am Montag in Wolfsburg mit. Er werde direkt an den Vorstandsvorsitzenden Matthias Müller berichten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.