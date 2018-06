London (dpa) - Der neue James-Bond-Film "Spectre" feiert heute in London Weltpremiere. Auf dem roten Teppich wird neben Bond-Darsteller Daniel Craig und seinem Film-Widersacher Christoph Waltz auch royale Prominenz erwartet. Prinz William, seine Frau Kate und sein Bruder Prinz Harry haben sich angekündigt. "Spectre" ist der 24. Bond-Film der Produktionsfirma Eon und soll die bisher teuerste Produktion der Reihe sein. Monica Bellucci spielt als Witwe eines Killers das älteste "Bond-Girl", die zweite 007-Liebschaft spielt Léa Seydoux. Die Deutschlandpremiere ist am Mittwoch in Berlin.

