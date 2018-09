Sinsheim (SID) - Die Trennung von Markus Gisdol beim 1899 Hoffenheim bedeutete am Montag den zweiten Trainerwechsel in der laufenden Saison in der Fußball-Bundesliga. Nachfolger ist Huub Stevens.

Zuvor hatte Lucien Favre seinen Rücktritt bei Borussia Mönchengladbach erklärt und war zunächst durch Interims-Coach André Schubert ersetzt worden. - Die Trainerwechsel in der Fußball-Bundesliga im Überblick:

1. Lucien Favre (Borussia Mönchengladbach). - 20. September 2015. - Interims-Nachfolger: André Schubert

2. Markus Gisdol (1899 Hoffenheim). - 26. Oktober 2015. - Nachfolger: Huub Stevens