Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. Oktober 2015

44. Kalenderwoche

299. Tag des Jahres

Noch 66 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Amandus, Josefine, Sigebald, Witta

HISTORISCHE DATEN

2014 - Bei der Präsidentschaftswahl in Brasilien setzt sich Dilma Rousseff in der Stichwahl durch und sichert sich eine zweite Amtszeit von vier Jahren.

2010 - Der Vulkan Merapi auf der indonesischen Insel Java bricht aus. Der Feuerberg spuckt eine riesige Rauchwolke mit heißer Asche mehr als 1500 Meter in die Luft.

2005 - Erstmals in ihrer Geschichte hält die Bundeswehr vor dem Reichstag in Berlin einen Großen Zapfenstreich ab.

1990 - Das Schlachtschiff "Iowa", auf dem 1943 US-Präsident Franklin D. Roosevelt zum Teheraner Treffen mit den Verbündeten des Zweiten Weltkrieges reiste, wird außer Dienst gestellt.

1975 - Das Musical "A Chorus Line" wird am New Yorker Broadway uraufgeführt.

1955 - Der Nationalrat (Parlament) in Wien verabschiedet das Bundesverfassungsgesetz über die "immerwährende Neutralität" Österreichs.

1927 - Gustav Schickedanz gründet das Versandunternehmen Quelle Schickedanz KG in Fürth.

1905 - Russische Arbeiter gründen in Sankt Petersburg den ersten Sowjet (Rat).

1440 - Nach einem der spektakulärsten Schauprozesse des Mittelalters wird der frühere Weggefährte von Jeanne d'Arc, Marschall Gilles de Rais, als Massenmörder in Nantes hingerichtet.

AUCH DAS NOCH

1999 - dpa meldet: Jazz-Gitarrist Pat O'Kelleher (58), der seit Jahren unter einer schweren Bier-Allergie leidet, hat jetzt die Kneipe "East House" in Pitsmoor bei Sheffield gekauft.

GEBURTSTAGE

1973 - Seth MacFarlane (42), amerikanischer Schauspieler und Komiker ("Family Guy")

1951 - Julian Schnabel (64), amerikanischer Maler und Regisseur ("Basquiat")

1940 - Tilo Prückner (75), deutscher Schauspieler ("Adelheid und ihre Mörder")

1911 - Mahalia Jackson, amerikanische Gospelsängerin ("He Knows My Heart"), gest. 1972

1897 - Henry Vahl, deutscher Volksschauspieler ("Opa wird verkauft"), gest. 1977

TODESTAGE

1977 - Elisabeth Flickenschildt, deutsche Schauspielerin ("Der Maulkorb"), geb. 1905

1967 - Fita Benkhoff, deutsche Schauspielerin ("Der Biberpelz"), geb. 1901