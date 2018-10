London (AFP) Weltweit haben Millionen Fans dem neuen Abenteuer des britischen Geheimagenten James Bond entgegengefiebert, am Montag war es endlich soweit: "Spectre", der 24. Bond-Film, hat Premiere gefeiert. Zahlreiche Stars, angeführt von Bond-Darsteller Daniel Craig und seinen Bond-Girls Léa Seydoux und Monica Belluci gaben sich am Abend die Ehre in der Royal Albert Hall in London. Auch Prinz William, seine Frau Kate und sein Bruder Prinz Harry ließen sich die Premiere nicht entgehen.

