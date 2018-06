Mailand (AFP) Das Hip-Hop-Duo Macklemore and Ryan Lewis hat bei den MTV Europe Music Awards überraschend den Preis für das beste Video gewonnen. Die beiden Musiker aus Seattle wurden am Sonntagabend in Mailand für das Video zum Song "Downtown" ausgezeichnet. Superstar Justin Bieber gewann den Preis für den besten männlichen Sänger und war dankbar, einmal nicht wegen juristischer Ungemach, sondern als Musiker Aufmerksamkeit zu gewinnen: "Danke, das waren lange Jahre. Ich finde es ziemlich toll, für meine Musik anerkannt zu werden", sagte der Kanadier.

