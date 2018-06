München (dpa) - Seit Juli hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft stetig verbessert - ob es so weitergeht, wird das wichtigste Konjunkturbarometer zeigen: Am Vormittag veröffentlicht das Münchner ifo-Institut seinen Geschäftsklimaindex für Oktober. Dafür haben die Wirtschaftsforscher wieder rund 7000 Unternehmen aus Industrie, Baugewerbe und Handel befragt. Die weiter nachlassende Konjunktur in China sowie die Folgen des VW-Skandals für das Image der deutschen Exportindustrie machen vielen Experten Sorgen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.