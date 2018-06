London (dpa) - James-Bond-Darsteller Daniel Craig hat die glamouröse "Spectre"-Weltpremiere in London in vollen Zügen genossen. Es sei fantastisch, er sei begeistert, sagte Craig am Abend strahlend, während er im Smoking über den roten Teppich ging und mit Fans posierte. Auch sein Kollege Christoph Waltz alias Bösewicht Oberhauser, die "Bond-Girls" Léa Seydoux und Monica Bellucci sowie Regisseur Sam Mendes gaben Autogramme und Interviews. In die deutschen Kinos kommt der Film am 5. November.

