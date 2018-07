New York (dpa) - David Bowie will sein 25. Studioalbum mit dem Titel "Blackstar" am 8. Januar veröffentlichen, seinem 69. Geburtstag. Die gleichnamige Single soll am 20. November auf den Markt kommen, gab Bowie auf seiner Internetseite bekannt. Zum Inhalt schweigt sich der Musiker aus, spricht allerdings davon, dass es unzutreffende Berichte über den Sound und den Inhalt des Albums gebe. Die britische "Times" hatte berichtet, das Album sei in New York mit lokalen Jazz-Musikern eingespielt worden und vielleicht das bisher seltsamste Werk Bowies.

