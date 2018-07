Los Angeles (dpa) - Die R&B-Sängerin Ciara (30, "I Bet") ist zu ihrem 30. Geburtstag am Sonntag mit einer Party im Batman-Look überrascht worden. Ihr Freund, der Football-Quarterback Russel Wilson (26) hatte die Sause in den Warner Studios in Burbank (US-Bundesstaat Kalifornien) organisiert.

"Ich wusste ja nicht, wofür ich mich wirklich schick gemacht hatte", schrieb Ciara am Sonntag auf Instagram zu einem Foto, das sie in einem langen, schwarzen Abendkleid zeigt.

Sie hatte gedacht, sie sei am Samstagabend zu einer Filmpremiere eingeladen. Allerdings überraschte sie ihr Freund im Batman-Dress neben dem Batmobil aus dem nächsten Filmabenteuer. "Ich bin noch immer geschockt. Mein Batman", schrieb die Sängerin auf Twitter und setzte dazu ein rotes Herz. Den Post versah sie mit dem Hashtag "DerBesteÜberraschungsGeburtstag".

Auch Wilson postete Fotos auf Instagram, eines zeigt ihn selbst und die Sängerin im Batmobil. Nach US-Medienberichten waren unter anderem Serena Williams, Kelly Rowland und Beyoncé bei der Überraschungs-Fete dabei.